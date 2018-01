L´abbordaggio del presente

- Non rammarichiamoci, oggi, se non “possediamo” più le cose che avevamo ieri. In un battito di ciglia, tutto può cambiare. In noi ed intorno a noi.



Pare brutto a dirsi, ma, seppur animati dai più sinceri sentimenti, probabilmente alcune cose di ieri le abbiamo già dimenticate e sostituite con cose di oggi.



Poco importa se queste ultime si riveleranno, nel tempo, migliori o peggiori delle prime. Di certo, differenti. Nondimeno, è difficile (ed inutile) compararle tra loro.



Tuttavia, non va mai esclusa l’ipotesi drastica che tale “possesso” sia stato, e continui ad essere, solo una pia illusione, non potendo l’uomo, per sua stessa condizione creaturale, possedere alcunché.



Nonostante la premessa, spesso nuove vesti adornano cose vecchie.



Un camuffamento utile, per non ri-percorrere pensieri molesti, è ricoprirli di una patina dorata. Esattamente come, a casa, ri-fasciare una poltrona logora, per conservarla nel tempo e, nel contempo, rinnovare l’immagine del salotto.



Una stessa cosa non resta mai uguale nel tempo, pur apparendo, magari ad una visione esterna, sempre uguale e, in certi casi, addirittura migliorata.



L’essere umano deve fare i conti con una interiorità ed una intraneità in caotico divenire. D’altronde, egli stesso diviene ciò che é.



Parimenti diviene la realtà percepita, con la sempre presente difficoltà di domare e tacitare le istanze più irriverenti ed irrequiete; di conciliare l’esistente con l’insistente, nel suo percorso disseminato di ancestrali ed ancillari emozioni.



Un pensiero racchiuso in noi e, tuttavia, non da noi totalmente originato. Un’eredità, cui non si può rinunciare.



Un mezzo con cui assaltare, abbordare il presente, nella ottimistica previsione, nel frattempo, di non ammutinarci a noi stessi.