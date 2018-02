La Samp alla «Scala del Calcio», per continuare a stupire

- Carissimi Amici Blucerchiati, una Supersamp vince e convince, decisamente al di là del risultato, la gara contro l'Hellas Verona, e raggiunge l'importantissimo obiettivo di rispondere... Presente... alla chiamata indiretta del Milan di Gattuso, corsaro a Ferrara, e rigenerato in questi ultimi tempi. Restano quindi 3 i punti di vantaggio del Doria, alla vigilia del big-match di San Siro, dove i Ragazzi di Giampaolo si misureranno contro il Diavolo Rossonero, ben decisi ad aumentare il vantaggio in graduatoria, o quantomeno a mantenere le distanze, in difesa del prestigioso sesto posto in classifica. Non sarà semplice, ma se il Team scenderà in campo con le motivazioni giuste, e con la forza dei nervi distesi, è certo che la prestazione dei nostri giocatori potrà essere all'altezza. Chi giocherà? Non ha molta importanza, questa volta... è una partita speciale, chi giocherà darà il meglio, per onorare i colori più belli del mondo!



Per uno come me, Milan-Samp fa sempre andare la memoria al lontano 1981... appena diplomato... acceso trasfertista... la Samp in serie B... e il gol del Marziano... al secolo Alviero Chiorri, che ci fa conquistare la Scala del calcio, che ci fa vincere... che in qualche modo ci sdogana...



Ci sono state molte sfide con il Milan... da piccolino ricordo Gianni Rivera, Anquilletti, Schnellinger, Maldera, Benetti... e Pierino Prati... Che memoria, direte!!! Si sa che le emozioni provate da bambini restano impresse nella mente con grande precisione, e resistenza al tempo, quasi in maniera indelebile... anche grazie alle mitiche figurine Panini... ma quanto è che costava un pacchetto? 10 lire? o 5... e chi se lo ricorda... certo... ora mio figlio riceve a Natale due o tre cofanetti da 35 euro, con dentro una marea di figurine... e se poi alla fine manca qualcosa... beh, si fa un piccolo ordine on line, e via... l'album è completato! Altro che l'introvabile Pizzaballa dei miei tempi!!!



Dire Milan è dire il mitico trio olandese, Van Basten, Rijkaard e Gullit, nostra vecchia conoscenza; ma vuol dire soprattutto Nereo Rocco, Cesare Maldini, Altafini, le prime Coppe dei Campioni, e quelle Intercontinentali. Adesso il Milan è dei cinesi... Passato in poco tempo da Sinisa a Montella, sta ora beneficiando delle cure del dottor Gennaro Ringhio Gattuso, e certamente domani sera farà di tutto per riagganciare la Sampdoria al sesto posto.



Ma la Samp ha la sua dimensione; la Samp è nuovamente cresciuta, dopo il fisiologico (e temporalmente classico) periodo di appannamento; la Samp è ricca di temperamento, e non ha paura; incarna il credo e la convinzione del suo condottiero, uno che crede fortemente nelle sue idee, uno onesto, che non ammette tentennamenti, che lavora sul Gruppo e che traccia la linea da seguire, con passione, con entusiasmo; che parla bene della sua squadra, della società, dei tifosi, della maglia, e che lo fa con il cuore, in maniera spontanea e sincera; e che difende i suoi atleti; mi ha fatto molto piacere che Giampoalo e Pradè abbiano fatto sentire la loro voce contro i detrattori a prescindere di Alvarez; vado allo stadio da innumerevoli anni: e succede sempre la stessa cosa: qualcuno sente il bisogno di subliminare i propri problemi prendendosela in particolare con un giocatore, al di là delle colpe vere, o presunte, dello stesso; ricordo che per un breve periodo di tempo una parte di tifosi se la prese anche, e addirittura, con Scanziani... che qualche tempo dopo, da capitano coraggioso, alzò al cielo il primo storico successo, la Coppa Italia, in quella sera meravigliosa ed indimenticabile, così incredibile, proprio perchè così nuova, nel vecchio Marassi, e guarda caso.. proprio contro il Milan finalista, già battuto a domicilio nella gara di andata. Non fischiamo i nostri giocatori in difficoltà... aiutiamoli!



In definitiva: questa è una Samp che piace, è una Samp che unisce, è una Samp che entusiasma, e che fa innamorare ancora di più la propria straordinaria Tifoseria, che sarà ovviamente presente in massa anche in questo importante appuntamento. Sappiamo tutti, alla fine, che cosa davvero è per noi la Samp... E' la nostra fidanzata! Accompagniamola a San Siro! Aiutiamola, teniamola stretta, soffriamo per lei, gioiamo con lei! Amiamola sempre, incondizionatamente... da Sampdoriani veri...