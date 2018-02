La Samp contro il Verona ha un solo obiettivo, i tre punti

- Carissimi Amici Blucerchiati, la gara con il Toro, arcigna e combattuta, ha contribuito a fare proseguire la striscia positiva della Samp: un pari che è servito a rintuzzare l'attacco in graduatoria del Milan, mentre anche l'Atalanta si è innescata nella lotta alla sesta piazza. In ogni caso appare ormai fortunatamente superato il periodo di crisi di qualche tempo fa: la squadra ha ripreso a giocare, e conseguentemente anche i risultati arrivano. Nel prossimo turno ecco arrivare il Verona di Pecchia, che ha ceduto il Pazzo al Levante: esordio con il botto e gol decisivo nientepopodimenoche al Real Madrid, e via alle due dita sotto gli occhi... I nostri amici gialloblù sono reduci dalla sconfitta interna di misura con la Roma e precedentemente dal roboante successo esterno in casa della Viola; la loro classifica è insidiosa, normale pensare che il Team scaligero scenderà al Ferraris alla ricerca di un risultato positivo, che darebbe morale e sostanza. Nella gara di andata il Doria uscì dal Bentegodi certamente insoddisfatto per lo score finale, un pareggio alquanto sfortunato per i nostri colori: sarà quindi importantissimo vincere e convincere nella recita di domenica, in un test dove è facilmente prevedibile che i ragazzi di Giampaolo dovranno fare la partita, contro un avversario guardingo e tignoso. Ramirez in squalifica e Zapata febbricitante: probabile l'impiego di Kowna al fianco del nostro bomber Fabio, e l'impiego di Caprari nel ruolo di trequarti. Il mancato trasferimento di quest'ultimo al Napoli, e poi verosimilmente al Sassuolo, è stata una mossa molto apprezzata da tutto l'entourage blucerchiato, per la scelta probabilmente condivisa da Dirigenza, mister e giocatore stesso. Il ragazzo ha qualità da vendere, e nelle ultime gare è stato a mio avviso un po' sfortunato sotto porta, particolarmente nel dittico con la Roma, dove ha trovato sulla sua strada un portiere eccezionale; ma ha disputato prestazioni eccellenti, sotto il punto di vista della corsa e della determinazione, giocando molto per il Team. La coppia tutta esperienza e gioventù Quagliarella-Kownacki è probabilmente la meglio assortita, dal punto di vista del gioco e dell'intesa. Per il resto probabilmente il nostro Coach non muterà la scelta dei titolari; rimane in questa settimana il grande fastidio scaturito dalle voci del futuro probabile accordo tra il Milan e Strinic: una situazione fastidiosa questa del mercato in corsa, e dei contratti che procurano disturbi a tifoseria, allenatori, società, ed in ultimo ai giocatori stessi. Murru è due gare che sta giocando titolare: molto bene a Roma, male nella prima frazione con i granata, bene nella seconda. Il giocatore ex Cagliari è stato un investimento importante, la ragion di stato suggerirebbe di insistere su di lui, e non su Strinic. Giampaolo però è allenatore che metterà sempre in campo l'undici che, a suo giudizio, è il migliore per l'occasione, senza farsi condizionare da nulla: e quindi staremo a vedere. Giocare contro l'Hellas sarà comunque una giornata di festa, al di là che non ho ben capito se poi i Supporters veneti potranno venire in trasferta. La Samp squadra dovrà comunque scendere in campo concentrata e decisa: troppo importante sarà giocare bene, vincere e convincere. Nel fortino di Marassi ci si prepara ad una nuova battaglia sportiva: tutti i Sampdoriani saranno come sempre presenti, pronti a trasmettere il loro affetto ed il solito incredibile entusiasmo per sostenere la Sampdoria. Forza Ragazzi! Non fermiamoci adesso...