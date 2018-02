La Samp vuole cancellare Milano, domani al Ferraris ecco l´Udinese

- Carissimi Amici Blucerchiati, la Samp non è riuscita a giocarsi al meglio la sfida a Milano: niente da dire… il Milan ci ha sovrastato, e alla fine ha meritato. Il nostro Team è ancora giovane, deve ancora rafforzarsi in certe situazioni; va un po’ a corrente alterna, come Rodriguez… non è un caso che quando il trequarti è sottotono la squadra ne risenta… anche Murru non ha giocato una grande partita, anche se Suso non è un cliente facile per nessuno, ma molti altri hanno giocato non al meglio delle loro possibilità; eppure, nel finale, stava per scapparci il pareggio, sul servizio di Quagliarella per Caprari, che non è riuscito a colpire bene e a regalare la gioia ai nostri fantastici Tifosi presenti al campo; non sarebbe comunque stato un furto, anche in considerazione del pugno al pallone dato da Calabria… tra arbitro, assistenti e capo Var, alla fine il penalty non è stato dato… e se si fosse verificata la stessa cosa a parti avverse? Apriti cielo, fiumi di inchiostro, altro che un semplice righino che enuncia la dinamica e la supposta spiegazione su dove fosse il pugno, se dentro o fuori area… la mano di Murru, invece, quella l’hanno vista senza problemi…



E’ giusto in ogni caso non piangere sull’episodio e trarre obiettive considerazioni sulla sconfitta. Ora arriva l’Udinese, l’avversario peggiore, a mio avviso, per la sua grande fisicità, e per il fastidio che anche tradizionalmente sempre ci dà, specialmente al Ferraris. Sarà una gara da affrontare con grande agonismo e temperamento: Giampaolo ed i ragazzi vorranno rifarsi, e ripartire; il sesto posto è ancora il loro, pur se in coabitazione con il Diavolo, e vincere la prossima sfida varrebbe tantissimo, in prospettiva futura. Si è rivisto al campo Praet, mentre l’acciaccato Rodriguez pare recuperabile; Belec esordirà in blucerchiato; solo Verre e Sala sembrano ancora in difficoltà fisica. Il monello Zapata ha fatto ammenda, ma sulla formazione di domenica potrebbe materializzarsi un intrigante trio in avanti, per dinamismo e creatività, con Quaglia e Kowna, e Caprari a supporto. Oddo dovrà anche lui fare a meno di qualche uomo importante. La partita sarà difficile, le zebrette sono ostiche; starà alla Samp a tirare fuori dal guscio l’avversario, e colpirlo nei suoi punti più deboli.



La tifoseria è comunque in fermento, e ci si augura di ottenere ancora più voci nel prossimo match, grazie anche ad alcune importanti iniziative, atte a favorire la partecipazione all’evento. La Sampdoria merita in ogni caso il supporto incondizionato di tutti coloro che amano questi colori. Come sempre la gente blucerchiata sarà presente, e pronta ad aiutare il Team per tutta la durata della gara. Forza Ragazzi, fuori l’orgoglio!!! Siamo tutti con Voi.