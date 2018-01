La Samp vuole rialzarsi, contro la Fiorentina sarà l´occasione giusta?

- Carissimi Amici Blucerchiati, dove eravamo rimasti? Agli Auguri per il nuovo Anno, alla sperata buona chiusura di un 2017 molto soddisfacente, ed alla ritrovata vittoria casalinga, contro la Spal, successo arrivato in extremis e con molta difficoltà. La successiva trasferta in casa del Benevento ha confermato più che mai le problematiche che soprattutto il mese di dicembre aveva delineato per il nostro Team. Una prestazione davvero triste, ed un risultato che si poteva, e si doveva, evitare. Direi che l'unica nota lieta è stata ancora una volta la mini presenza di Kownacki, che riesce a tramutare in oro quel poco tempo che sino ad ora gli è stato concesso: suo il marchio sul 3-2 finale a favore dei giallorossi. Oltre alla solita prestazione tutta cuore di Fabio Quagliarella.



Squadra lenta, impacciata, in difficoltà; ripetizione di errori imbarazzanti, come quello di colpire nella schiena un avversario: era accaduto a Cagliari, in questa gara lo abbiamo visto due volte; troppi atleti che sono parsi fuori gara, anche mentalmente; nonostante tutto, la Samp è sempre sesta, grazie anche alla marcia al rallentatore delle nostre avversarie di classifica. Anche il Presidente si è arrabbiato, dopo l'ultima recita. Normale che Giampaolo si sia improvvisamente trovato un po' sotto accusa, per alcune scelte che non hanno soddisfatto tutti i Tifosi, come quella di Sala al posto di Bere, od alla non sostituzione di Barreto. Di sicuro la Samp sta pagando dazio a livello di stanchezza, fisica e forse anche psicologica; sta di fatto che molti tirano da un po' la carretta e si sa che il nostro mister non è che dia soverchio spazio alle cosiddette seconde linee; lo stop di Zapata non ha certo giovato, ma anche la nostra retroguardia ha ultimamente fatto registrare molte pecche; al di là del recupero magari non ancora avvenuto al cento per cento di Viviano, l'impressione è che gli avanti avversari godano troppo spesso di troppa libertà, e di una marcatura poco assidua, e vicina, oltre ad una attenzione del reparto decisamente in calo; il gol preso da Matri del Sassuolo, la libertà concessa a Coda nelle sue conclusioni, tutto ciò fa pensare che il nostro Coach debba ora un po' nuovamente oliare certi meccanismi, manifestando anche a Ferrari una maggiore vicinanza alla punta avversaria.



Come sempre accade... Giampaolo è passato dall'essere un grande Allenatore, ad uno che capisce poco... Fa parte del gioco; come sempre la verità sta nel mezzo... Giampaolo è un buon Allenatore, e ricordiamoci che la Samp ha offerto spesso ottime prestazioni, conserva attualmente un'ottima posizione in graduatoria, ma anche che oltre a fare pochi punti, ultimamente, non giochiamo più bene come prima; la persona è ottima, non si lascia mai andare a sparate o a manifestazioni vittimistiche o antipatiche in sala stampa; inoltre ha la Squadra dalla sua, è un appassionato lavoratore, ed ha manifestato anche un grande senso di appartenenza al mondo Samp; per diventare un Top-Allenatore, Giampaolo dovrebbe a mio avviso essere meno... drastico nelle sue convinzioni; avere un'idea di gioco, difenderla e portarla avanti, sempre, è degno di grande rispetto; ma non cambiare mai il sistema di gioco, e sottolineo mai, lo trovo un grandissimo limite; non siamo il City, e nemmeno il Barca; penso che giocare con qualsiasi avversario, anche più forte, con la propria idea di gioco, sia fantastico, una cosa che deve rendere tutti orgogliosi; penso però anche che cambiare durante la gara le modalità del nostro sistema possa essere un valore aggiunto, e non una manifestazione negativa, o di debolezza. Penso che non ci sarebbe stato da provare vergogna se dopo i primi 10' della ripresa a Benevento si fosse modificato il canonico 4 3 1 2 con un modulo leggermente più prudente, secondo me sarebbe stato meglio. Anche gli avversari sanno che il Doria non muterà in corsa mai il modulo: esce Ramirez, si sposta Caprari, od entra Alvarez... Sono poche le occasioni nelle quali abbiamo assistito ad un cambio di disposizione tattica: mi viene in mente un Derby vittorioso, durante il recupero, e nel corso di un meraviglioso successo in trasferta in casa Milan: guarda caso, per fare posto a Djuricic, appena accasatosi al Beneveneto.



E a proposito... sono nel frattempo decollate le voci di mercato: ci saranno quelle vere e quelle meno... Praet andrà alla Juve? Di sicuro la Samp dovrebbe fare qualcosa sulla fascia destra: Rispoli e Zampano non sarebbero male... Staremo a vedere. Speriamo di rinforzare l'organico.



La sosta ed il riposo hanno certamente fatto bene ai nostri: e domenica arriva un match molto atteso, e molto tosto, contro i Viola di Firenze. La Samp ha l'occasione di ripartire, davanti al suo pubblico, e cancellare la disavventura sannita. Diciamolo chiaramente: questa è proprio la sfida che ci voleva, per Giampaolo e per i giocatori. L'idea è che la Samp potrà fare una ottima prestazione, coraggiosa, decisa ed attenta: per riprendere la strada giusta, con la spinta della sua gente, che mai potrà mancare, al di là del risultato... al di là di tutto...