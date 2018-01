La logica delle verità circolanti

- Talvolta, ci si può stupire della infinita quantità di verità circolanti, riguardanti ogni tipo di questione e materia.



Il motivo di stupore sta essenzialmente nel constatare l’inesistenza, come una certa logica porterebbe a pensare, di una unica terrena verità, di un punto fermo. In cui convergere. O da cui partire.



Resta insolubile la possibilità di accertare e dimostrare univocamente, ad insindacabile giudizio, l’assoluta veridicità o, al contrario, la totale infondatezza di una singola posizione. E certa la possibilità di non ascoltare mai, in tal senso, una pacata e sincera ammissione di errore.



E’ quindi inutile, per dipanare eventuali dubbi, appellarsi alla certezza, se non quella, convertibile, della logica delle verità circolanti. Il dubbio è destinato a contaminare il contesto e ad orbitare sine die intorno al pianeta dell’insoluto, dove ogni versione trova una sua propria incoercibile infondata conferma.



Con tale confusa e macchinosa circostanza dobbiamo fare i conti quotidianamente. Ad esempio, ogni tentativo di approfondimento tematico, attingendo qua e là, transita tra una molteplicità di “autorevoli” risposte, ciascuna radicata nel proprio luogo perfetto.

Neppure una expertise, cui attribuire definizione artistica definitoria e dirimente, può evitare che venga affiancata da un’altra, discordante a fronte di un identico oggetto di narrazione.

Restano gli argomenti tecno-scientifici, privilegiati ed anticipati da una scolastica reminiscenza di verità, come dati apparentemente inoppugnabili. Pur anche in questo caso, il progresso e la ricerca, da un minuto all’altro, potrebbero esprimere un nuovo dato che muta od inficia il pregresso.



Tutto sommato, da questa Epoca ci si potrebbe attendere una aura meno aleatoria, meno relativistica, magari riscoprendo la certezza della salute nell’equilibrio armonico degli elementi, rifacendoci ad Alcmeone, medico nell’Antica Grecia.



Ed anche ammettendo che, con una buona rincorsa, sia possibile balzare e adunghiare tale assoluta verità, l’esitazione dell’incedere umano rischia sempre di alterarne l’ esito.

A tal proposito, anche in questo caso, non si trascuri il predittivo fatto che “esito” ed “esitazione”, malgrado l’apparenza, non hanno matrice semantica comune.