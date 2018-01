La predilezione per il lezioso

- “Il commerciante a malapena piace a Dio” traduce una frase di San Gerolamo e fa notare una predilezione anche biblica per una condizione umana intellettiva e spirituale, più che mercantile e materiale.



In tal senso, esiste uno spazio marsupiale, costituito da un’idea performante capitalistica basata sull’accumulo, in cui, volenti o nolenti, ci releghiamo ed a cui deleghiamo la nostre sorte terrena.



Tale spazio distorce l’indole spirituale originaria verso una “vocazione”, di derivazione anche protestante (seguendo Max Weber), a tutti gli effetti intramondana e sacrificale, che ci vede presenti nelle vesti di attore; ma anche, con buona frequenza, di comparsa.



La capacità, in questa circostanza, di estrarre le parole dai sogni indica il particolare obiettivo di ritrovare nella materia onirica un qualche pindarico elemento di verità, là dove in quest’ultima, oggettivata, latitano elementi di elevazione che non si traducano, volgarmente e banalmente, in dati econometrici. In una predilezione per il lezioso.



La penuria e la povertà affettive accompagnano, con seguito progressivo, la nostra “famiglia zoologica” e lasciano il passo ad un tempo quasi totalmente deprivato del suo “carattere estatico”.



Vi è un presupposto disatteso, in quarta di copertina, che legge la storia come una successione di eventi nei quali è il dovere a sovrastare il piacere, salvo ri-solvere il dovere stesso in elemento di piacere.



Detto tutto e detto nulla, si agisca in pieno stile liberista-mercantile. Esattamente come una libera volpe in un libero pollaio, citando liberamente Serge Latouche.

Con un finale tutt’altro che a sorpresa, dove “tutti i salmi” non possono che “finire in gloria”.