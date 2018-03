La volontà familiare

- E’ frequente ritrovare nella biografia di innumerevoli artisti del passato (una a caso, Cezanne), ma anche nella storia comune di molti, una volontà familiare che, in forza di una lapidaria autorità, intende(va) assegnare ai figli un percorso scolastico ed una carriera sociale ben precisi e ben distanti dai loro intenti.



Tale volontà si orienta(va) nello spegnere sul nascere ogni eventuale velleità “artistica”, nei cui confronti la “famiglia” tende(va) a disconoscere valore sociale e, soprattutto, resa remunerativa.



Certamente, questo aspetto ancora enuclea, al presente, l’ardua battaglia che, talvolta soccombendone, i figli debbono sostenere in famiglia per riuscire ad imporre le proprie scelte professionali e ad evadere da rigide e schematiche dottrine.



La questione non è di poco conto, considerato che l’individuo contemporaneo pare protendere ad un destino consolidato, prescegliendo già da sé (quando ciò è possibile) la professionalità genitoriale. E’ infatti piuttosto comune che egli si indirizzi motu proprio in tal direzione, inclinandosi (ed inchinandosi) al conformismo dei dettami sociali.



Il processo di “ominazione” in corso non lascia scampo, producendo, in nome di un presunto “progresso”, un considerevole vulnus, un lacerante interiore iato tra una visione personale della realtà ed una sua idea tele-assistita.



L’ “assurdità” di cui, secondo Camus, l’uomo è impersonificazione, diviene componente inesauribile ed inesorabile nel comune destino tendenzialmente riservato al singolo.



Se, da un lato, la “famiglia” sospinge e condiziona i figli in nome di un impellente presupposto di concretezza, laddove reprime ogni atto interno di ribellione ed allontana pensieri distraenti, dall’altro, le chances di ricavare uno spazio armonico tra le effettive esigenze esistenziali, diviene pretesa conflittuale, il cui esito è niente affatto scontato.



La consapevolezza di uno specifico ruolo sociale e delle inter-azioni preordinate e conseguenti è una condizione imprescindibile in ogni società civile. In conclusione, essa si sintetizza sic et simpliciter in una spasmodica ricerca elitistica, sagomata sulla base di input familiari che perseguono un’idea materiale di arricchimento, il cui nefasto ed isterico esito, malgrado il buon intento iniziale, è sotto gli occhi di tutti.