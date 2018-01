Quattro punti in 3 giorni: la Samp torna a volare in casa

- Carissimi Amici Blucerchiati, come era prevedibile, ed anche auspicabile, la sosta ha fatto benissimo al Team, che si è infatti presentato riposato, ed al tempo stesso carico, alla vigilia di una settimana impegnativa, prontissimo a combattere nel dittico casalingo con Fiorentina e Roma. E' andata decisamente bene, perchè la Samp è tornata ad offrire due recite di alto livello, sia sotto il profilo del gioco che da quello della personalità. Con la Viola la gara è stata a tratti entusiasmante, con Fabio Quagliarella autore di una magica tripletta, attraverso gol d'autore, davvero di pregevolissima fattura, sia nella preparazione che nella conclusione; ed un Ramirez scintillante... anche per lui una tripletta, sotto forma di deliziosi assist. L'impegno del mercoledi successivo, il recupero con la Roma, è stato nuovamente ben interpretato dai ragazzi di Giampaolo, che solo per un nonnulla non sono riusciti a confezionare un'altra vittoria, che sarebbe stata importantissima per consolidare al meglio la sesta piazza in graduatoria. E' mancato purtroppo il colpo del ko, anche per la grande prestazione del portiere Allison, capace di neutralizzare due tentativi di Caprari che sembravano destinati a gonfiare la rete. Nel finale i giallorossi hanno spinto, ed è molto dispiaciuto il gol subìto in pieno recupero, ed anche un po' il modo con il quale si è materializzato: Dzeko che senza alcun fastidio di marcatura assidua ha depositato in rete di testa, senza neanche dover saltare, in grande tranquillità; non è il primo gol che prendiamo dando troppa libertà alla punta di turno, questo lo abbiamo già evidenziato; così come viene il sospetto che non sarebbe un peccato mortale modificare magari nel finale il proprio sistema di gioco, con un atteggiamento magari più utilitaristico, e con il centroavanti avversario marcato stretto stretto come si faceva una volta, tipo Vierchowod con Van Basten, od Arnuzzo con Paolino Pulici. Detto questo, e considerato in ogni caso di quanto si debba essere contenti per lo spettacolo che la Squadra riesce ad offrire, il vero amaro in bocca a tutta la gente blucerchiata è dovuto al serio infortunio capitato nel finale all'ottimo Dennis Praet, autore ancora una volta di una prestazione straordinaria: per lui si prospetta uno stop lungo sette od otto settimane; una brutta tegola per il Mister, visto anche che Barreto non sembra ancora tornato ai livelli di condizione che gli competono. Forse la Società potrebbe intervenire sul mercato: il nome di Giaccherini è circolato, e l'idea mi sembrerebbe tutto fuorchè malvagia, ma anche i nomi di Grog e Brozovic non è che sarebbero da sottovalutare. Il campionato prosegue, e domenica toccherà a noi rendere la visita alla Roma di Di Francesco: con Strinic e Quagliarella in dubbio, Giampaolo dovrà modificare per forza qualcosa: probabile l'impiego di Murro a sinistra, oppure di Regini, anche se per quel che riguarda Vasco non sarebbe prima o poi da disdegnare un ritorno a far coppia con Silvestre, dando magari un po' di sosta a Ferrari, meritevole forse di tirare un po' il fiato. Se Fabio non ce la facesse è immaginabile che la coppia in avanti sarà formata da Duvan e Caprari; al di là del duo cosiddetto titolare formato da Quagliarella e Zapata, trovo personalmente molto duttile e... coadiuvante, a livello di reparto, la coppia formata da Quagliarella e Kownacki, con i due che mi pare si integrano davvero in maniera naturale.



Domani a Roma sarà durissima: ci vorrà il miglior spirito Samp per portare a casa un risultato positivo; bisognerà scendere in campo con molta grinta, provare a giocarsi, come sempre, la partita. Ed avere anche un pizzico di buona sorte, quella non guasta mai. Forza ragazzi, allora... proviamoci. Avanti Sampdoria!