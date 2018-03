Samp a Crotone a caccia dei punti per l´Europa League

- Carissimi Amici Blucerchiati, tutto il calcio italiano si è fermato, sgomento e triste per la tragica morte di Davide Astori, il capitano della Viola, giocatore della Nazionale da tutti apprezzato non solo per le sue doti di ottimo calciatore dalla grandissima professionalità, ma anche per le sue doti umane, e per la sua umiltà, semplicità e compostezza che lo caratterizzavano anche in campo. Un esempio, un ragazzo per bene, che il destino ci ha portato via. "Ricordarlo, e non dimenticarlo- ha sottolineato ieri Emanuele Dotto in un programma radiofonico della RAI- come invece è accaduto con alcuni suoi sfortunati colleghi come Taccola e Beatrice..."; penso che il bravo giornalista abbia lanciato un appello molto apprezzabile; un impegno che credo tutti si voglia condividere con grande e profondo trasporto interiore.



La vita va avanti: nel segno di Astori, una disgrazia che ha paradossalmente portato anche note ed azioni positive, ricordanti un calcio antico e certamente meno becero, dove la solidarietà ed il rispetto erano in passato certamente maggiori e migliori, e dove gli avversari erano tali, e non nemici, ci apprestiamo quindi a tornare a vedere il calcio giocato, a tifare e a palpitare per la nostra squadra del cuore.



La Samp viaggia alla volta di Crotone, dove troverà Squali affamati, o forse sarebbe meglio dire... assetati di punti; il Marinaio però dovrà agire secondo il suo ruolo, essere prudente, per fare poi valere le sue qualità, facendo onore al suo status. Ritroveremo Zenga, contestato un po' a prescindere qui da noi, da giocatore, nonostante stagioni non negative, ma poi tutti ci ricordiamo solo della punizione letale di Schwarz con l'Arsenal, e da mister, dove l'eliminazione nel preliminare estivo di Coppa ne hanno segnato l'esonero successivo, nonostante una media punti mica male... L'unica cosa sulla quale non ci dovrebbero essere dubbi è la sua genuina sampdorianità, questo almeno gli va riconosciuto, proprio perchè da sempre è stata manifestata, ed in tempi non sospetti, quando giocava nell'Inter ed in Nazionale; dato a Walter quel che è di Zenga, bisogna oggi pensare alla gara che ci vedrà di fronte al suo Team: i calabresi sono reduci da partite un po' altalenanti, almeno a guardare i risultati... ma attenzione! Il Crotone ha quasi sempre offerto buone prestazioni, generose e valide sotto il profilo agonistico; non sarà quindi semplice vincere allo Scida, anche se l'assenza dell'ex Budimir, che recentemente ha ripreso ad inquadrare le porte, rappresenta per Giampaolo un problema in meno. Il Doria si presenta al gran completo a questa trasferta, con il recuperato ed agognante il campo Dennis Praet, e con il solo Bere indisponibile. Il Mister avrà quindi l'imbarazzo della scelta nel mandare sul terreno di gioco il primo undici: scontato l'impiego di Sala sulla destra, probabile il resto della retroguardia con Viviano, Sivestre e Ferrari, e con Murru a sinistra (Strimic lo rivedremo ancora? Secondo me si...); potrebbe, dico potrebbe, esserci poi il ritorno di Praet dall'inizio, insieme all'inamovibile Torreira, con Linetty e Barreto a disputarsi una maglia; davanti, con capitan Quagliarella chi giocherà? Zapata pare il favorito, mentre il giovane Kowna scalda i motori; il trequarti lo farà Ramirez, con Caprari ed Alvarez pronti.



Vincere a Crotone sarebbe fondamentale per la classifica, farebbe certamente fare un balzo in avanti notevole alla Samp; gli errori della sciagurata gara di Benevento dovranno oggi essere forieri di giusta didattica, nell'atteggiamento e nell'aggressività; oggi bisogna mettersi l'elmetto e scendere in campo con molta grinta, i colpi di tacco sarà meglio bandirli; in questo importante match il Doria come sempre non sarà solo. Ora la parola spetta alla Squadra. Il Mister è apparso fiducioso. A noi non resta che tifare, sostenere la Sampdoria, soffrire con lei, sperando alla fine di gioire per un successo che potrebbe, anche se ancora mancano molte partite, avere il sapore della svolta decisiva, in ottica di quel prestigioso traguardo finale...