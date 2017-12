Samp, chiudi alla grande il 2017...

- Carissimi Amici Blucerchiati, una bella Samp non riesce a portare a casa punti da Napoli, ma riscatta a livello di prestazione la scialba e deludente sconfitta interna con il Sassuolo; decisamente un Dicembre avaro per la classifica, anche se il sesto posto è sempre in saccoccia al Marinaio, seppure ora in coabitazione con la Gasperini's Band. Ecco perchè la gara di oggi pomeriggio con la Spal riveste grande valore, sotto un sacco di punti di vista; il primo, quello più importante, è quello di tornare a rivitalizzare la nostra graduatoria, inserendo tre punti fondamentali, tornando alla vittoria, ovviamente a corollario di una grande recita, che poi in genere il successo è quasi sempre una logica conseguenza di come giochi; il secondo è onorare alla grande una annata, quella del 2017, che ha portato grandissime soddisfazioni a tutti i nostri Supporters, tant'è che con un successo mister Giampaolo potrebbe statisticamente diventare il terzo allenatore blucerchiato a collezionare più punti in un anno solare; infine, last but not least, per passare tutti un bel capodanno, a coronamento appunto di un 2017 positivo per mille motivi: dal consolidamento del risanamento economico, grazie ai buoni affari di mercato della Dirigenza, al proseguimento della strada tracciata per l'Academy Blucerchiata, al senso di appartenenza che traspare in gran parte del Gruppo, e nel nostro Coach in particolare, senza poi dimenticare, dulcis in fundo, la continuità di vittorie nelle stracittadine.



Non sarà comunque... semplice giocare contro il Team di... Semplici; gli estensi fanno della volontà e della grinta un cocktail vincente; dopo una brillante partenza in campionato, hanno pagato qualche sbandamento, ma ora sembra che si siano ripresi; sono ovviamente consci di dover lottare per dare seguito ad una promozione alla massima categoria, che mancava ormai da tempo immemore, attraverso una salvezza che sarebbe la ciliegina sulla torta al bel lavoro del Club in questi ultimi anni; quel che è certo, è che non mollano mai, come si è potuto vedere dall'ultima rimonta effettuata contro i granata di Sinisa. La Samp è superiore in tutto, su questo non ci sono dubbi, sempre che... giochi da Samp, e si evitino errori marchiani che ultimamente facilitano non poco gli avanti avversari. Oggi il Doria dovrà riuscire a tornare brillante, dovrà vincere e convincere, e poi tutti, giocatori e Staff, si dovranno presentare sotto la Gradinata, per festeggiare questa vittoria, e soprattutto un 2017 davvero bellissimo. Forza ragazzi!!!



Voglio ora augurare a tutti i lettori ed alle loro famiglie i migliori auguri di Buon Anno... e come spesso si dice... divertitevi... ma non esagerate! Un abbraccio... e buon 2018.