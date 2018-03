Samp in crisi con le piccole attesa al riscatto contro l´Inter

- Carissimi Amici Blucerchiati, la Samp ci ricasca, e dopo Benevento riesce ancora a fare peggio, perdendo nettamente a Crotone e confezionando una magrissima figura. Squadra non matura, team altalenante? Giocatori poco capaci di scendere in campo con la giusta concentrazione? Di certo, di qualche critica costruttiva e ampiamente meritata, il Doria dovrebbe iniziare a fare tesoro. Ha un po' lasciato sconcertati l'atteggiamento globale di molti giocatori in terra di Calabria, soprattutto di alcuni che sono in genere un baluardo del gruppo stesso, come ad esempio Silvestre, che ha forse disputato il suo peggiore incontro in maglia Samp. Qualcuno sostiene che Giampaolo dovrebbe leggermente discostarsi dal suo granitico credo di non modificare MAI il suo sistema di gioco, quello che lui definisce "Idea", come se fare qualche lieve correzione fosse una sorta di peccato mortale; così come l'ostinazione della zona pura sui corners, lascia sempre apprensione quando va bene, pagamento di pesante dazio, sotto forma di gol subìto, nei casi peggiori. Aggiungiamo che ancora una volta il volenteroso Sala è stato parecchio sfortunato, perchè forse il penalty da lui prodotto poteva anche non starci, ma alla fine l'impressione che il ragazzo sia davvero troppo adattato al ruolo emerge con sempre maggiore prepotenza; cosa dire... una delusione enorme, certo, una gara non giocata... alla fine un grosso plauso va ai molti tifosi che si sono sobbarcati una trasferta lunga, e particolarmente difficile a livello logistico, che pure mai hanno smesso, sino allo sfinimento, di incitare i colori magici.



Ora il Gruppo cercherà di riscattarsi, questo è indubbio. Oggi a pranzo arriva l'Inter, compagine di alto rango, che produce recite irresistibili ed altre deludenti; un test difficile per i nostri alfieri, che però giocano in casa, dove cercheranno appunto di cancellare la bruttissima prestazione contro i ragazzi di Zenga (a proposito: ma non era Walter una caricatura di mister?)



Spiace dover rimarcare che in trasferta il ruolino della Samp sia così negativo; un vero peccato, perchè si rischia di mandare al diavolo il bellissimo lavoro fatto in casa; da qui la domanda: giocare un po' più coperti, in maniera diversa dal solito, per poi ripartire... non si potrebbe proprio?



Dopo aver detto tutto ciò, sarebbe oltremodo ingeneroso e folle non riflettere su tutto quello che di buono ha fatto sino ad oggi Giampaolo, con il suo Staff, ed i giocatori da lui guidati in questo interregno: al di là dei punti conquistati, e della odierna ottima posizione in classifica, non si deve dimenticare anche la qualità del gioco offerto dal Team nella maggioranza delle partite. Forse la Samp si trova ad un importante bivio per il suo futuro immediato: la conquista di un piazzamento per l'Europa potrebbe convincere la Società a non giocare solo al tavolo delle plusvalenze, ma a modificare relativamente il Team, ed anzi a rinforzarlo minimamente, visti gli introiti che comunque arriverebbero. Ecco perchè non sarebbe male, al di là del gioco, delle prestazioni, riflettere anche sulle mancanze prodotte dalla zona pura sulle palle inattive, essere u n pochino più umili, utilitaristici e "italiani vecchia maniera", quando si viaggia verso i caldi campi del Sud, quando si incontrano complessi inferiori sulla carta, ma affamati, e capaci di sacro furore agonistico. Fare punti, non sprecare le occasioni. L'Atalanta morde, insegue, ci ha nel mirino. Ecco perchè nel match odierno con l'Inter la Samp deve dare risposte decisive, sotto tutti i punti di vista. Sarebbe un peccato non farlo. La gente Sampdoriana sarà, come sempre, presente! La guerra è ancora lunga. Oggi sarebbe però importantissimo vincere questa battaglia.