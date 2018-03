Un pregiudizio chiamato soggezione

- Cos’hanno in comune Una mamma. Un arbitro. Un impiegato ed un ragazzo/a ?

Beh, detto così sembra l’incipit di una barzelletta, cerchiamo di rendere la domanda più comprensibile.



Cosa potrebbero avere in comune, una mamma, che non riesce a dire di NO al proprio figlio piccolo ed un arbitro che fa fatica a dare un dubbio rigore, contro una squadra famosa? E cosa potrebbe accomunare una persona che balbetta quando si trova davanti ad un microfono o gli sudano le mani a parlare davanti ad una platea ed un impiegato che non trova mai il momento giusto per andare a chiede l’aumento al Capo? E che dire di un/a un ragazzo/a che non trova il coraggio per chiedere un appuntamento ad un/a bello/a ragazzo/a?

Ecco, per un verso o per l’altro, sperimentano tutti gli effetti di uno stato psicologico definito di “soggezione”-



Ma cos’è la soggezione? E da dove proviene questa parola?

Secondo gli attuali dizionari, tutto parte dal “diritto”, dove, con il termine soggezione, si indica la situazione giuridica di un soggetto che, pur non essendo “obbligato” a tenere un certo comportamento, si trova in una condizione tale, da dover subire gli effetti delle scelte e dei comportamenti altrui ( vedi i minorenni).



Ma il diritto non è il mio campo. L’ho citato solo come premessa.



Perché in realtà volevo parlare della “soggezione psicologica” che è una sensazione di personale incertezza, che può manifestarsi in diverse situazioni, anche molto diverse tra loro, ma che hanno in comune, la percezione di sentirsi in difficoltà di fronte a “ qualcuno” di importante. In modo così tanto intenso, da inibire le normali reazioni o decisioni



Ed anche se può suonare” buffo”, vi è un termine, oramai usato molto raramente, che rende altrettanto bene l’idea, ovvero il :”Timore Reverenziale”

Termine che , se pure “desueto”, introduce molto bene i due elementi che compongono la “soggezione psicologica”.



Soggezione che scaturisce dall’incontro tra la “riverenza” verso gli altri ed un “timore” ovvero una insicurezza personale.



Da notare che ci si sente in “soggezione”, non tanto a causa di una reale forma di “pressione”, da parte degl’ altri, quanto da una personale “paura” di non essere in grado di potersi esprimere liberamente di fronte a persone considerate, “a prescindere”, più influenti o potenti. Anche senza che queste persone lo siano davvero o siano davvero intenzionate ad esercitare la loro, ipotetica “forza”.



Così, una mamma potrebbe aver “paura” di imporsi, dicendo di “no” ad un figlio, solo perché teme di non averne diritto. E di non essere proprio sicura del suo “no” O che, in fondo, il figlio possa avere le “sue” ragioni, più importanti di quelle del genitore.



Allo stesso tempo un arbitro, nelle sue decisioni, può avere dei momenti di soggezione rispetto ad un autorevole Club, nel caso non si senta assolutamente sicuro delle decisioni da prendere, Ovviamente senza che vi sia stata alcuna pressione in questo senso. E se permettete, fatta salva l’esperienza , la buona fede e la professionalità degli arbitri, ben vengano gli “aiuti” in campo, che giungono dalla tecnologia.



Così anche il parlare in pubblico, a volte, può mettere in soggezione, alcune persone che, normalmente, sanno parlare più che bene, ma che restano in “soggezione”, di fronte ad un microfono o davanti ad una platea, sentendosi in una posizione di inferiorità. O sentendosi troppo sensibili all’ipotesi di eventuali “critiche” .



Ovviamente non tutti e non sempre, si sentono in “ soggezione” e questo può dipendere da diversi fattori



Alcune volte prevale la sovrastima dell’ altro ed altre volte la sottostima di se stessi.



Spesso è un insieme oscillante di queste due valutazioni.



Alla base ci sono, come sempre, diverse variabili che comprendono Aspetti “personali”. In primis il “carattere”, più o meno introverso o estroverso.



La Storia personale e l’ educazione familiare che stimolano la “reverenza” verso gli altri, e che concorrono a sviluppare una mancanza di fiducia in se stessi

Poi ci sono aspetti più “relazionali o situazionali “, come, ad esempio trovarsi di fronte ad una situazione, improvvisa o nuova o particolarmente impegnativa; trovarsi realmente di fronte ad una “autorità”; trovarsi in una situazione “ambigua”. Ed infine provare una malcelata paura di subire dei “danni” temendo di mettendosi contro una persona considerata più potente.



Ovviamente se potrebbe essere “capibile” trovarsi in “soggezione" di fronte a situazioni e relazioni palesemente “difficili” Come ad esempio essere in una sessione d’esame.

Meno capibile, ma più interessante capire come mai ci sono persone che si sentono in soggezione in situazioni in cui, senza un motivo oggettivo, “credono” di essere in inferiorità



In questi casi vi è una sorta di “pregiudizio” che fa ritenere di dover provare “reverenza x l’ “altro” . A prescindere.



Ed a nulla vale ricordare che non è l’ abito che fa il monaco. Tant’è verso alcuni “abiti” od alcuni “ruoli” c’è chi si sente in soggezione.



Fermo restando che, a volte, ci sono, davvero atteggiamenti altrui particolarmente aggressivi o insistenti o “suggestivi”, che possono indurre a sentirsi in “soggezione”-



Bene , e quindi che fare ?



Un antidoto potrebbe essere lo sviluppo della propria “assertività”.



Ma di questo ne parleremo la prossima volta.



Saluti