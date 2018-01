Ma la Prefettura smentisce

Sampierdarena - «Nel centro di accoglienza dove si è verificato la scorsa notte il crollo di un controsoffitto, ferendo sette migranti, c’erano anche due irregolari»: lo ha rivelato il consigliere di Fratelli d’Italia delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova. Sergio Gambino.



Soldi - «Dalle verifiche della polizia uno dei feriti finiti all'ospedale Evangelico non è un richiedente asilo ma un clandestino in possesso di un permesso di soggiorno scaduto. E c'è anche un'altra incongruenza: dalle documentazioni fra i nove migranti ospitati c'è uno straniero che risulta irreperibile. Credo che sia il caso di avviare controlli su tutti i centri di accoglienza di Genova per verificare chi sono le persone ospitate per cui la prefettura autorizza il pagamento dei finanziamenti per i richiedenti asilo».



Controlli - Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Cooperativa Saba addetta alla gestione dell’appartamento sulla presenza o meno di persone irregolari: «Credo sia tutto frutto di un equivoco. Noi ogni giorno controlliamo chi vive nelle nostre strutture e comunichiamo i nomi alla prefettura che dopo le opportune verifiche autorizza il pagamento delle rette. Un ospite clandestino? Forse è un richiedente asilo che ha fatto ricorso, ma di certo la prefettura ne è stata informata. Escludo che uno straniero irreperibile possa risultare fra i nostri ospiti. Se fossero emerse delle anomalie ne saremmo a conoscenza».