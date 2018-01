Influenza, i numeri al Pronto Soccorso Villa Scassi

Sampierdarena - La Direzione di ASL3 - nel ringraziare tutti gli Operatori sanitari che supportano quotidianamente l’organizzazione attraverso il loro contributo professionale e con un esemplare spirito di abnegazione - «comunica che, nonostante l’iperafflusso legato all’epidemia influenzale, attualmente il turn over in entrata e in uscita dal Pronto Soccorso di Villa Scassi si svolge in linea con la normale routine emergenziale in corso di epidemia influenzale».



Ambulatorio bassa complessità - «Per far fronte all’eccezionale flusso nei giorni 6, 7 e 8 gennaio 2018 è stato attivato un ambulatorio dedicato ai codici a bassa complessità con medici della continuità assistenziale e del 118. Nei tre giorni sono stati presi in carico 34 pazienti (sabato 6 gennaio 11 pazienti; domenica 7 gennaio 12 pazienti; lunedì 8 gennaio 11 pazienti) che, dopo il triage, sono stati affidati all’Ambulatorio senza tempo di attesa. L’Ambulatorio sarà attivo anche nei prossimi fine settimana».



Circuito dell’Emergenza di ASL3 - «Oltre al Pronto Soccorso di Villa Scassi, Asl3 gestisce il punto di Primo Intervento dell’Ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente, attivo sulle 24 ore, e il punto di Primo Intervento dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo attivo dalle ore 8 alle ore 20, supporti essenziali alla risposta complessiva».