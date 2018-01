Panico a Sampierdarena: crolla il soffitto di un centro d´accoglienza

Sampierdarena - Crollo al civico 40 di Sampierdarena, stando a quanto riportato un controsoffitto, legato ad un soffitto in canniccio, sarebbe caduto a pezzi. Sono sette le persone rimaste investite dai detriti. Un giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera.



Gli ospiti presenti nel centro erano in totale 13, tutti di nazionalità diversa. Sul posto, oltre al personale del 118 e ai Vigili del fuoco, è intervenuto anche il sindaco di Genova Marco Bucci. «La struttura sembra in buone condizioni ma bisogna fare attenzione - ha sottolineato - quando ospitiamo persone, questa cosa non dovrebbe succedere».



Non hanno riportato ferite invece altri due migranti, di nazionalità nigeriana, poi accompagnati in un hotel dagli assistenti sociali del Comune di Genova.

«Se non ci saranno posti sufficienti in Municipio andranno in albergo” ha dichiarato il consigliere delegato Gambino».