Passeri (LeU) e la sfida del Municipio Centro-Ovest: «Recuperiamo i nostri valori»

Sampierdarena - Il 4 marzo sarà una giornata importante per Sampierdarena e San Teodoro. I residenti, oltre ad esprimere il proprio voto per le politiche, dovranno esprimere la propria preferenza per il municipio Centro-Ovest. In lizza Renato Falcidia (coalizione del centrodestra), Matteo Buffa (Pd e Lista Civica Buffa Presidente), Michele Colnaghi (Movimento Cinque Stelle), Carlo Carpi (Insieme per Sampierdarena), Sergio Triglia (Potere al Popolo) e Mariano Passeri (Liberi e Uguali). Proprio Passeri, contattato dalla nostra redazione, ha voluto sottolineare il proprio impegno per un quartiere spesso e volentieri accantonato dalle autorità. «Sono dell'idea che a Sampierdarena e a San Teodoro debba tornare come parola d'ordine "il bello". Questo continuo incattivire la gente, attraverso spauracchi, diventa talvolta strumentalizzazione propagandistica di odio in un quartiere che ha già problematiche di questo tipo».



Passeri prova a trovare la ricetta. «Sampierdarena e San Teodoro devono ripartire da uno zoccolo duro. Da una complessa e vasta rete di associazioni, che già esiste, per cercare di creare eventi e situazioni in cui il cittadino si trovi a vivere serenamente nel suo municipio». Mirino che poi passa in direzione dell'ordinanza sulla sicurezza, recentemente avanzata dall'assessore Garassino. «Ci sono già delle problematiche, se in più gli dai delle mazzate è normale poi pensare "oltre il danno, la beffa". Il loro è un modo per aggirare il problema, non per risolverlo. Io sono contrario a chi fa della propria politica questa concezione. Sono contrario a chi strumentalizza delle situazioni, chi le cavalca, chi crea questa continua guerra tra poveri. Senza mai puntare il dito sui problemi reali come le grandi opere che vengono iniziate e mai finite, come i bandi che vengono assegnati e poi lasciati lì. Vorrei che il cittadino medio capisca che l'immigrazione può anche rappresentare una difficoltà, ma mai un problema. È una cosa difficile da gestire, ma ci sono cose ben più gravi. Se ci sono dei circoli che non rispettano le regole vanno colpiti, controllando però anche coloro che danno le licenze senza verificare che nel circolo si svolga un'attiva ricreativa e culturale. L'approccio della nuova giunta è stato sbagliato, con una delibera proibizionista toutcourt che fa solo del male alla circoscrizione. Un'altra piaga reale del tessuto di Sampierdarena è la presenza di sala slot e un'esponenziale crescita del gioco d'azzardo. Dal momento che la giunta regionale ha prorogato ulteriormente la chiusura di certi posti, noi dobbiamo monitorare la situazione e sensibilizzare la cittadinanza riguardo questi temi».



Diverse le iniziative del candidato. «Per me è fondamentale recuperare certi valori, per far sì che le persone inizino a vivere meglio questo quartiere. Si può valorizzare ad esempio il parco della Lanterna, il percorso dei Forti, collaborando con i municipi limitrofi per ritornare a far vivere il quartiere. Abbiamo una candidata in lista che è ecuadoriana. Lei ci ha fatto riflettere sul fatto che l'immigrazione latina sia perlopiù un'immigrazione di scambio. Bisogna vedere le cose nel modo giusto, senza parlare alla pancia delle persone. Le persone hanno anche una testa, oltreché un cuore».



Passeri apre poi la parentesi sui rivali alla corsa al municipio. «Ho un rapporto cordiale e costruttivo con Michele Colnaghi del Movimento 5 Stelle. Viceversa, non posso dire lo stesso con Falcida. Il grosso dello schieramento del centrodestra è sceso in campo con cinque liste a supporto di questo candidato. È evidente la scorrettezza etico-morale. Hanno nominato un commissario che non è un tecnico, e in più lo candidano oggi come presidente. Per quattro mesi abbiamo visto sulla sua pagina Facebook le sue gesta autocelebrative. È partito quattro mesi in anticipo sulla campagna elettorale, con l'aggiunta che la giunta gli dava dei benefit. È sicuramente una cosa che a me, come agli altri candidati, ha scocciato molto. È stato un esempio di prevaricazione della gestione del ruolo del commissario, che ha dei compiti ben precisi e tra questi non c'è di sicuro quello di farsi campagna elettorale. C'è la sensazione di essere stati presi in giro e che il ruolo del commissario sia stato strumentalizzato. In questi mesi lui ha di molto accresciuto la sua posizione, anche con la cittadinanza. E questo per me non è corretto».



Sampierdarena guarda con notevole interesse al "Bando per le Periferie". «Sappiamo che questa è l'ultima opportunità che ci è data per fare qualcosa. Il bando è qualcosa di molto complesso che non riguarda solo il Campasso, anche se copre la parte maggiore perché la situazione è talmente mal messa strutturalmente. Potrebbe essere fondamentale per la rinascita di quest'area. Il discorso è che noi temiamo che un po' questa questione del commissariamento, un po' questa continua instabilità politica, possa portare all'errore. Per noi è fondamentale monitorare quotidianamente affinché le cose partano. E soprattutto monitorare come vengono gestite le assegnazioni dei lavori, per non arrivare alla solita storia che iniziano i lavori, ma poi non finiscono perché non ci sono i soldi. Un esempio lampante è il Campasso, con i lavori in stallo e la cittadinanza che continua a respirare polveri senza vedere all'orizzonte la parola fine. Ma ci sono anche altri casi in cui le opere sono state più volte interrotte».



«La giunta nuova - prosegue Passeri - si è spesso e volentieri fregiata di aver risolto i problemi di Amiu. Sicuramente non troveremo cucine abbandonate in Carignano, ma qui nella nostra circoscrizione in punti un po' più imboscati si trovano delle case intere. Facciamo presto a dire che è la gente a sbagliare. A mio avviso, non è solo colpa della gente. Le soluzioni bisogna trovarle, e solo se sei forte e hai delle soluzioni riesci a limitarle. Come? Con telecamere, oppure istituendo dei servizi di controllo continui. Invece c'è la noncuranza di questi territori, mentre in altri quartieri è stato fatto quello che si doveva fare. Mi preme sottolinearlo, perché sulla questione della spazzatura la nuova giunta ne ha fatto un cavallo di battaglia. Ma fondamentalmente è una battaglia in cui hanno perso in gran parte della città».



Il presidente del Municipio è un ruolo che certamente non spaventa Passeri. «È una carica che non ha tantissimi poteri. Però ha un dovere, ossia quello di raccogliere i disagi e le problematiche dei cittadini per portarle in consiglio comunale. Non abbiamo bisogno di sceriffi. Abbiamo bisogno di una persona integra moralmente, che voglia il bene della cittadinanza e si adoperi con costanza, quasi ad asfissiare il Comune di richieste perché qui si ha proprio bisogno di questo. Dev'essere un tramite al servizio dei cittadini, non uno sceriffo di contea. I cittadini devono vedere nel presidente municipale e nel consigliere municipale una risorsa. Una delle nostre idee, qualora entrassimo in Municipio, è di creare uno sportello un po' più aperto alla cittadinanza. Dedicare ai cittadini degli spazi, che consentano di portare alla luce dei problemi reali. È sicuramente un modo questo per essere sempre pronti e informarti sull'area del municipio. In via Buranello c'è la necessità di aprire delle attività. Bisogna che si abbassi la richiesta economica, bisogna dar spazio ai giovani. Bisogna dar spazio a quelle realtà creative che potrebbero consentire ai giovani di creare soluzioni attrattive. Ma è ovvio che se gli chiedi un'esagerazione di affitto, non lo fa nessuno. Bisogna far sì che le persone si sentano parte di una collettività. Mi fa paura il fatto di vedere che il circolo virtuoso venga soffocato, mentre quello vizioso viene di continuo alimentato».



Il 5 marzo sarà il tempo dei bilanci: «Sarò soddisfatto se verrà compresa la finalità della nostra lista e se riuscissimo a ottenere un risultato positivo, che per me vuol dire 3-4 consiglieri. Se vincessi, poi, sarei la persona più felice del mondo. Ma il mio stimolo è di riuscire a far entrare in municipio persone capaci, che hanno voglia di fare e che hanno voglia di aiutarmi in questo percorso».



Oltre a Passeri, Liberi e Uguali schiera 17 candidati per il consiglio del Municipio Centro-Ovest: Arculeo Evelina, Barres Gladys Viviana, Bertelli Daniela, Boeris Gabriele, Braccialarghe Irene, Calvi Agostino, D'Imperio Raffaele, Gamberini Pietro, Lampis Giovanna, Lupinacci Laura, Manca Andrea, Mori Marco, Pulega Isa, Ragucci Mauro, Turatti Igor, Vano Cristina, Vasta Giuseppina.



Quattro i concetti chiave presentati dalla lista. Un municipio che dovrà essere: accessibile, fruibile e riqualificato, vivibile e accogliente, operativo ed ecosostenibile.