Sampierdarena riavrà il suo ascensore: «Situazione imbarazzante»

Sampierdarena - Sampierdarena se lo domanda da diversi mesi oramai: è possibile che un impianto ad alta tecnologia, come l'ascensore di Villa Scassi, abbia funzionato per soli tre mesi? Tra febbraio e marzo, era stato salutato con grande entusiasmo dai cittadini del quartiere. Dopo dieci anni di stop i genovesi riconquistavano finalmente un servizio nuovo di zecca e ad altissima tecnologia. L'illusione però è durata poco, perché - nonostante l'investimento pubblico di oltre 5 milioni - l'impianto ha smesso ben presto di funzionare.



«Dal 27 luglio, giorno in cui si è fermato l'impianto, sono state date un sacco di giustificazioni» premette Stefano Balleari, assessore alla Mobilità e al Trasporto Pubblico Locale del Comune di Genova. «Io le prime riunioni le ho fatte i primi di agosto. I lavori dovevano essere completati entro la fine di ottobre e i primi di novembre. Purtroppo è successo un qualcosa di cui non si è capito bene e c'è stato un rimpallo di responsabilità».



«Quello che è certo - prosegue Balleari - è che, dopo aver strigliato le aziende che avrebbero dovuto adoperarsi, ho ricevuto la settimana scorsa una mail che mi assicurava che l'impianto sarà funzionante e certificato da Ustif entro la fine di marzo».



Il vicesindaco di Genova spiega poi le difficoltà generate dalla situazione venutasi a creare. «La grossa azienda, che si occupa dei lavori, ha avuto dei problemi. Io sono rimasto - e lo dico sinceramente - imbarazzato da questa situazione, ho cercato di gestirla ma non è semplice. Inizialmente dovrebbe funzionare cinque giorni su sette, ma io mi auguro di farlo funzionare di più per cercare di recuperare il tempo perduto».