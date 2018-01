Bucci e la giunta a Sampierdarena: «Qui per i problemi della gente»

Il sindaco non raccoglie la polemica del Pd

Sampierdarena - Bucci riunisce la giunta nel Municipio Medio-Ponente per raccogliere i feedback dei cittadini di Sampierdarena e San Teodoro. «Siamo venuti qui a Sampierdarena perché vogliamo parlare dei problemi del quartiere, ma più in generale del Municipio Centro-Ovest. Come sapete il bando delle periferie prevede 18 milioni più 6 milioni di investimenti distribuiti in 11 progetti».



«Abbiamo rivisto questi progetti, che stanno per partire, e andiamo avanti. Su qualcuno di questi progetti la cittadinanza ci ha segnalato che alcune cose vanno modificate. Mi sembra sciocco spendere dei soldi per qualcosa che poi ai cittadini non piace. Perciò, cercheremo di fare il possibile per modificare - o adesso o in corso d'opera - le cose, per arrivare a fare i progetti esattamente come vogliono i cittadini».



L'impegno primario è sicuramente uno annuncia Bucci: «Dobbiamo primariamente far partire i bandi». Poi prosegue: «Il nostro impegno sarà rivolto alla sicurezza. Abbiamo fatto un controllo di come sta andando la nostra ordinanza sulla sicurezza e tutti i riscontri sono positivi. Continueremo a lavorare per la sicurezza. Abbiamo richiesto il controllo dell'illuminazione in città» aggiunge Bucci.



Il sindaco poi non raccoglie la polemica azionata dal Pd, che reputa il tour nei municipi come uno spot elettorale. «Come siamo venuti a Sampierdarena, andremo in tutti gli altri municipi. Non raccolgo questa provocazione, perché non mi sembra di un livello che corrispondente all'impegno che stiamo mettendo».



La prossima visita la giunta la riserverà al Municipio Levante: «Parleremo di Euroflora. L'aspettativa è alta: Nervi vuole Euroflora e io sono convinto che sarà un grosso successo» conclude il sindaco.