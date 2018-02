Sampierdarena - In merito alle criticità che i comitati di cittadini residenti nella zona di Lungomare Canepa a Sampierdarena hanno sollevato, relativi agli interventi di viabilità, il sindaco Marco Bucci e l'assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella dichiarano attraverso un comunicato stampa: «Riuniremo a breve tecnici e progettisti per capire quali soluzioni possiamo adottare per venire incontro alle legittime esigenze dei residenti che sono interessati da un'opera strategica per la viabilità del ponente della città e successivamente ci confronteremo direttamente con i comitati».



«I lavori - spiegano - sono eseguiti dal consorzio stabile Arem su progetto di Sviluppo Genova e finanziamento di Anas, ma il Comune di Genova farà tutto il possibile per modificare la situazione. Si tratta di un'opera strategica per la viabilità cittadina, ma questo non significa che non si debbano realizzare interventi che siano compatibili con la qualità della vita di chi abita a Sampierdarena».