Il Municipio Centro-Ovest di nuovo commissariato? Il M5S: «La Giunta sapeva»

Sampierdarena - Il 4 marzo i residenti di Sampierdarena e San Teodoro, oltre a votare per Camera e Senato, hanno indicato la loro preferenza per il Municipio Centro-Ovest, rimasto vacante le scorse elezioni comunali. Le urne hanno dichiarato vincitore Renato Falcidia con 10.471 preferenze, ma il candidato della coalizione del centrodestra non ha superato il 40% e dunque il Consiglio Municipale non ha una maggioranza chiara per nominare il presidente.



Falcidia ha battagliato fino all'ultima scheda con Michele Colnaghi, candidato del Movimento 5 Stelle (9.587 preferenze), che - ai nostri microfoni - ha raccontato la soddisfazione di aver raccolto il 31% dei consensi. «Siamo pienamente soddisfatti. Credo che i cittadini abbiano premiato la nostra coerenza e presenza costante sul territorio, con il loro voto alle urne ci hanno reso la prima forza politica del Centro Ovest con un incremento dell'11% rispetto a Giugno» spiega il grillino. «Evidentemente pagano più il lavoro sodo e la vicinanza al territorio rispetto agli spot pre-elettorali urlati. Correndo da soli siamo arrivati a soli due punti percentuali dalla coalizione di cinque liste del centro destra e parecchio sopra la coalizione di sinistra».



Il Municipio Centro-Ovest adesso rischia un nuovo commissariamento. «Abbiamo spesso chiesto in questi mesi che fosse modificato il regolamento elettorale dei municipi per evitare di trovarci nuovamente in una situazione di ingovernabilità, purtroppo questa Giunta ha deciso di non modificarlo ben sapendo che un'eventuale nuovo commissario sarebbe stato nominato da loro».



«Nel caso si vada a un nuovo commissariamento - conclude Colnaghi - ritengo indispensabile la nomina di una persona sopra le parti, una persona che dialoghi con tutte le forze politiche e le associazioni. Qualcuno che conosca il territorio e le dinamiche del quartiere, che lavori consapevole di dover rendere conto solo ai cittadini e che non si preoccupi di un'eventuale carriera politica».