Sampierdarena - Si è conclusa poco fa la riunione della giunta comunale nel municipio Centro Ovest. Era la prima iniziativa del progetto “Giunte itineranti”. Bucci ha di fatto riunito la giunta nel Municipio Medio-Ponente per raccogliere i feedback dei cittadini di Sampierdarena e San Teodoro.



Uno dei cittadini che si è recato per assistere all'incontro odierno è Davide Ghio, consigliere municipale eletto nella lista 'A Sinistra' il quale, quando si è trovato di fronte le porte sbarrate del Municipio, ha deciso di commentare così la situazione su Facebook.



«Oggi mi sono recato nelle sede del Municipio II a Sampierdarena per il primo incontro della “Giunta Itinerante” promosso dal Sindaco Marco Bucci per Genova . Una bella idea - ha commentato Ghio - mi sono detto, per avvicinare i cittadini alle istituzioni. Peccato che l’incontro sia riservato solo agli addetti ai lavori, e non ai semplici cittadini».



«Arrivo un po’ smarrito dalle porte chiuse della sala di consiglio “Chi è lei?” mi chiede un agente. “Un cittadino”. "Ah un cittadino”. Appena mi sono allontanato, con una poco celata fretta, ha provveduto a chiudermi un ulteriore porta alle spalle, che non si sa mai che si partecipi troppo. Per carità, le riunioni di Giunta sono sempre chiuse al pubblico, sbadato io a non pensarci. Ma se annunci la “Giunta itinerante”, uno non ci pensa che poi è chiusa al pubblico».



«Alle 17 ci sarà però una conferenza stampa al termine della seduta, in cui si annunceranno, sono sicuro, cose #meravigliose. Splendida metafora di questa Era Bucci: la partecipazione è una cosa un po’ aliena e da non tenere troppo in conto, se non quando è veicolata nella forma della folla che assiste al proclama. Meno male che il Municipio è sprovvisto di un vero e proprio balcone».



Al termine della riunione Davide Ghio ha inoltre girato a Genova Post un video per sottolineare il fatto, filmato che noi vi riproponiamo sul nostro sito.