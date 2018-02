La rinascita del Campasso: «Così riqualificheremo un quartiere spento»

Sampierdarena - Non solo mercato Tre Ponti nel discusso "Bando delle Periferie" che interessa più in generale Genova, ma più da vicino Sampierdarena. L'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Paolo Fanghella, spiega ai nostri microfoni il progetto di riqualificazione dell'area del Campasso. «Ci sarà un progetto importantissimo che comporterà una serie di opere che riqualificheranno un quartiere sino ad oggi dimenticato».



L'area sotto la lente d'ingrandimento è quella del mercato ovo-avicolo, un edificio ottocentesco di notevole mole, dismesso dagli anni ’80. Il progetto punta al recupero delle parti riconoscibili con ingenti demolizioni, da 41.000 a 12.000 mc. La proprietà è di SPIM SpA, società in house del Comune che ha sottoscritto un accordo per conferire l’immobile conservandone la destinazione pubblica per almeno 20 anni, fatta eccezione per il piano fondi che ospiterà un piccolo punto vendita a servizio del quartiere, oggi completamente sprovvisto di negozi. «Verrà fatto un centro sportivo, con campo da calcio e una grossa palestra. Un insieme di strutture che daranno vita a un quartiere che negli ultimi anni si è un po' spento. Questo intervento credo possa riqualificare il quartiere come merita» chiarisce l'assessore.



La somma destinata a queste opere - come evidenziato nel sito del Comune di Genova - è di 4.928.400 euro.



Foto tratta da: Genova.erasuperba.it