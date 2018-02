Municipio II Centro Ovest, Liberi Uguali presenta come candidato Mariano Passeri

Sampierdarena - Liberi e Uguali presenterà alle prossime elezioni municipali del 4 marzo Mariano Passeri come candidato presidente per il Municipio II Centro-Ovest, sostenuto da una lista di 18 candidati, costruita con particolare attenzione al rispetto della rappresentanza di genere (8 le donne, 10 gli uomini).



«In realtà preziose quanto complesse come quelle di Sampierdarena e San Teodoro occorre avere una persona che negli anni ha vissuto il "territorio nel territorio" facendo esperienza delle dinamiche articolate di una città nella città, da troppo tempo trascurata dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi decenni. Tra le priorità del programma di LeU per il Municipio c'è la progettualità legata al Bando per le Periferie».



Sulla candidatura, nel centrodestra, del commissario "uscente" Falcidia, Mariano Passeri ha sottolineato: «Invece di svolgere il suo ruolo di commissario ha fatto per mesi campagna elettorale, dimostrando peraltro tutta la sua inadeguatezza».



«Il tema sicurezza e della vivibilità è fondamentale per noi – ha spiegato Passeri – ma la sicurezza non passa dal proibizionismo. Crediamo che la nuova ordinanza da poco in vigore su Sampierdarena abbia colpito in maniera indiscriminata tutte le persone che vivono e lavorano in questi luoghi, svuotandoli di fatto. La mia - la nostra - impostazione è opposta: i luoghi vanno invece riempiti e resi vivi, e questo lo si può fare attivando un circolo virtuoso di eventi e relazioni sociali, mettendo in rete le varie associazioni attive sul territorio con cui abbiamo intenzione di lavorare in stretto contatto. Vogliamo quindi partire dalle esigenze reali di questi quartieri, superando e sconfiggendo le paure invece che cavalcarle».