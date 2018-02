Sampierdarena - La prossima settimana il segretario provinciale del Pd, Alberto Pandolfo, esporrà in sala rossa un'interrogazione sulla riqualificazione del mercato Tre Ponti di Sampierdarena. La tematica rientra all'interno del cosiddetto "Bando delle Periferie". «Questo bando ha dato tantissime opportunità per la città di Genova» introduce Pandolfo.



La preoccupazione dell'opposizione è che con la nuova giunta ci possano essere dei rallentamenti. «L'amministrazione precedente aveva colto con grande tempestività l'opportunità del bando delle periferie del governo che stanzia 24 milioni di euro per la sola città di Genova, addirittura facendo un'integrazione a quelle risorse. Ma l'amministrazione attuale oggi sembra non essere capace di dare atto a quelle opportunità che ricadono nell'ambito delle periferie» esplicita il segretario provinciale del Pd.



Interrogazione a cui dovrà dar risposta Paolo Fanghella. «Il mercato Tre Ponti fa parte del progetto delle periferie. Sono state aperte le buste per l'affidamento della gara il 31 gennaio. Adesso ci sarà la procedura di gara. A breve verrà dato l'affidamento all'impresa e prevedo che intorno a marzo-aprile potrebbe già esserci l'affidamento diretto all'impresa e potranno così iniziare i lavori di riqualificazione della piazza» commenta l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni.



Fanghella poi precisa: «C'è l'ipotesi concreta che riprenda vita un mercato oggi abbandonato. Ci sono state tante richieste da parte di altri negozianti che vogliono rivitalizzare questa attività. Le cose stanno andando per il meglio e sarà una delle prime opere che inizieranno con il progetto delle periferie».