Sampierdarena - È stato aperto quest'oggi in via Reti a Sampierdarena il point elettorale del centrodestra nel Municipio Centro-Ovest. Territorio che richiama l'attenzione dei residenti, visto che il 4 marzo saranno chiamati al voto per eleggere il presidente del municipio. Il candidato del centrodestra Renato Falcidia racconta le sensazioni a due settimane dal voto: «C'è tanta voglia di cambiare, abbiamo la sensazione che i cittadini siano pronti al cambiamento iniziato con Bucci, e che abbiano apprezzato il lavoro che abbiamo portato avanti in questo periodo di commissariamento. Vogliamo dare continuità a un percorso amministrativo già iniziato. Abbiamo scelto piazza Masnata per il point elettorale perché è la piazza simbolo dell'immobilismo e delle scelte politiche sbagliate, che hanno condannato questa e altre zone della delegazione. Noi da qui, oggi vogliamo cambiare rotta».



Un quartiere quello di Sampierdarena, venuto alla cronaca oramai troppo spesso per spiacevoli episodi: Falcidia sottolinea i punti chiave del programma. «Vogliamo riportare un po' di normalità in questa delegazione, rlanciando i tanti punti di forza che abbiamo. Per farlo occorrerà monitorare le attività improprie dei circoli culturali, che tengono in scacco vie e condomini della delegazione. Far rispettare l'ordinanza anti-alcol, che è una misura temporanea. Dobbiamo inoltre riportare Sampierdarena e San Teodoro alla normalità, non dimenticandoci di rivalutare il patrimonio storico-artistico che è unico in tutta Genova. Ma abbiamo anche importanti strutture sportive, oltreché uno dei migliori licei di Genova. Dobbiamo poi difendere il piccolo commercio. Mi sta molto a cuore anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, vorrei che la delegazione fosse accessibile a tutti e sempre».



I rivali alla lotta al municipio hanno definito Falcidia "eticamente scorretto". «Il regolamento non vieta che un commissario possa ricandidarsi. Il commissario nel momento in cui si ricandida è equiparato a un presidente uscente. Ho portato avanti l'ordinaria amministrazione per tutto il periodo del commissariamento, non ho fatto alcun tipo di campagna elettorale in questi mesi, ma ho fatto delle cose. Se fare delle cose per il bene della mia delegazione è fare campagna elettorale, allora sì son contento di aver fatto campagna elettorale» ha risposto Falcidia.



Alla reunion del centrodestra a Sampierdarena, a supporto di Falcidia, c'era anche Edoardo Rixi. «Sono convinto che proprio da Sampierdarena possa partire quel cambiamento a livello nazionale, che può far tornare i nostri quartieri più belli, più sicuri e più vivibili» ha annunciato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico.



Sampierdarena che, a detta di Rixi, può rappresentare un progetto pilota a livello nazionale. «Questo è un quartiere particolarmente problematico, c'è una grande comunità di immigrati, molte persone per bene, ma anche qualche balordo di troppo che bisogno iniziare a limitare nel suo agire. Perché tirare bottigliate, o ubriacarsi in maniera molesta, o avere dei circoli che alla notte impediscono una vita normale nel quartiere non è concepibile. Avere governo, comune e municipio dello stesso colore politico potrebbe significare far partire proprio da Sampierdarena quella pulizia delle strade e soprattutto quell'aumento della qualità di vita dei quartieri popolari, che è uno degli elementi fondamentali in cui quest'anno si gioca la battaglia elettorale».