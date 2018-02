Sampierdarena - «Il mio sogno è tornare a girare nel centro storico di Genova senza scorta e giubbotto antiproiettile. I miei nonni mi hanno portato in Liguria che avevo un anno e sono cresciuto a pane, focaccia e De Andrè»: lo ha dichiarato Matteo Salvini questa mattina al mercato Tre Ponti di Sampierdarena dove ha incontrato cittadini e commercianti. Il leader della Lega Nord è stato accolto da tantissima gente che al termine di qualche breve dichiarazione ha voluto fare un selfie con lui.



Speranza - In vista del voto delle politiche in programma il 4 marzo Salvini ha le idee chiare: «Il mio obiettivo è trasportare nel resto del Paese quanto di buono stiamo facendo a Genova e in Liguria. Ieri sono andato in visita nelle zone terremotate e ci sono ancora gli italiani fuori dalle loro case. Ecco questo non deve succedere, la priorità della Lega è privilegiare loro. Poi ovviamente eliminare la legge Fornero e mandare a casa gli immigrati che non sono regolari sul nostro territorio».