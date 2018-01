Sampierdarena premia lo sport: «Un nuovo campo di calcio a 7»

Le novità più importanti però riguarderanno il restyling del Morgavi

Sampierdarena - Giovedì scorso il sindaco di Genova Marco Bucci, assieme alla giunta, è andato a far visita al Municipio Centro-Ovest di via Sampierdarena 34.



Diverse le tematiche affrontate. Fra queste, emergono alcune novità rivelate ai nostri microfoni dal consigliere con delega allo Sport Stefano Anzalone: «Abbiamo approvato dei progetti importanti. Uno sul Campasso, dove verrà realizzato un campo di calcio a 7 e due palestre importanti».



Ma non è finita qui. «In via Sampierdarena, nella zona dei magazzini del Sale, verrà realizzata e recuperata una palestra» spiega Anzalone.



Buone notizie dunque per Sampierdarena, che - a livello di infrastrutture sportive - rimane ancora in attesa degli sviluppi sul progetto ambizioso che riguarderà il restyling del Morgavi, voluto fortemente da Roberto Pittaluga (presidente della Sampierdarenese).