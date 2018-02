Il regista uruguaiano è stato premiato dai tifosi allo Sport Club di Sampierdarena

Sampierdarena - Al tradizionale appuntamento con lo Sport Club Sampdoria 1966, oltre all'onnipresente Carlo Osti (alla sua sesta edizione), è Lucas Torreira l'ospite d'eccezione. Il regista blucerchiato, premiato dai tifosi, torna sulla partita di domenica scorsa: «Dopo la sconfitta di Milano abbiamo voltato subito pagina. Abbiamo lavorato molto in settimana per preparare una partita così difficile. L'Udinese ci ha creato molti problemi, ma siamo stati bravi a portare a casa tre punti importanti».



Torreira che non nega l'obiettivo europeo. «Mancano tante partite alla fine del campionato. Sarà una corsa lunga e tosta per guadagnare l'Europa. A partire da Bergamo, andremo lì a fare la nostra partita e a imporre il nostro gioco per tornare a casa con qualche punto. Milan? Noi facciamo la nostra strada, pensiamo partita per partita e poi vedremo alla fine».



L'uruguaiano, al centro di tante voci di mercato, ha le idee chiare sul proprio futuro: «Sono molto contento a Genova e sono molto orgoglioso di indossare questa maglia. Voglio dare il massimo per la Sampdoria, poi vedremo cosa accadrà in futuro. Milano? È una grandissima città, ma per me Genova è stupenda. Adesso penso solo al presente».



Il numero 34 blucerchiato è diverse giornate che è in diffida, pensiero che non muta l'atteggiamento del "folletto" sudamericano in campo: «È già da un paio di partite che sono in diffida, ma quando scendo in campo non ci penso. Cerco sempre di fare il meglio per me e per la squadra».



«Giampaolo - prosegue Torreira - è uno dei migliori allenatori d'Italia. Con lui tutto è più facile in campo e per me è molto importante essere allenato da lui, perché continuo a imparare qualcosa di nuovo ogni volta che scendo in campo. Nazionale? È ancora lì, voglio fare il meglio con la Samp, perché se faccio bene qui sicuramente andrò in Nazionale».



Domenica scorsa è tornato tra i convocati Praet, un recupero importantissimo per il prosieguo di stagione. «Siamo molto contenti di riabbracciare Dennis in squadra dopo l'infortunio che ha avuto. Tutti i giocatori di questa squadra sono molto importanti, toccherà al mister decidere. Sicuramente chi scende in campo darà sempre il massimo» conclude Torreira.