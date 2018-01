Val Bisagno - Incidente sul lavoro a Marassi: un operatore Amiu di circa 30 anni ha perso il controllo di una spazzatrice ed è finito nel giardino di un palazzo. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Montaldo.



Volo - Il mezzo, oltre ad aver divelto una ringhiera, ha anche danneggiato due macchine che erano parcheggiate lungo la via. Sul posto sono accorsi i medici del 118 che hanno trasportato l’operatore Amiu all’ospedale San Martino, le sue condizioni sono gravi.



Intervento - La strada è stata dichiarata off limits per alcune ore prima di essere di nuovo riaperta al traffico. Il mezzo incidentato sarà rimosso invece questa mattina da parte dei vigili del fuoco. Saranno le indagini a ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Foto by: Alessandro Ercolano