Famiglia di cinghiali in pericolo, il Fereggiano si alza inesorabilmente

Val Bisagno - E' dalle prime ore di questa mattina che, lungo il rio del Fereggiano,viene segnalata una famiglia di cinghiali in difficoltà. Stando a quanto ha riportato un utente, la mamma cinghiale, dopo aver preparato da diversi giorni la "cuccia" per partorire, avrebbe messo alla luce diversi cuccioli lungo il torrente.



I cuccioli sarebbero nati da pochissimi giorni (tra ieri ed oggi stando alla segnalazione) e ora la situazione per loro non è assolutamente semplice. "Con questa pioggia l'acqua del fiume sta salendo e temo possano trovarsi in difficoltà" ha scritto la cittadina.



Il problema è, inoltre, come salvare i piccoli e la madre, poiché quest'ultima non lascerebbe avvicinare nessuno ai suoi figli, neanche in casi di difficoltà come questi. La vicenda sta sollevando perplessità e dubbi a tutto il quartiere che si è mobilitato sui social per segnalare la situazione. Attualmente, avendo smesso di piovere, il livello dell'acqua non dovrebbe salire ulteriormente, ma la situazione resta critica