I cuccioli di cinghiale sono salvi, ma giovedì si teme il peggio

Val Bisagno - Per chi avesse seguito la cronaca di domenica, lungo il rio del Fereggiano nel quartiere di Marassi, è stata segnalata da diversi cittadini una famiglia di cinghiali, composta dalla madre e dai piccoli, nati da pochissimi giorni in serie difficoltà per la pioggia. La tana del gruppetto è stata fortemente minacciata a causa del livello dell'acqua che, inesorabilmente, si è alzato senza però fare gravi danni.



La vicenda ha mobilitato l'intero quartiere che, attraverso i social, ha postato continuamente foto e video per tenere aggiornata la situazione. Ora la preoccupazione più grande è in vista di giovedì, dove sono previsti nuovi rovesci temporaleschi che potrebbero mettere nuovamente in difficoltà gli animali. Nei gruppi del quartiere c'è chi sta ragionando un modo per salvare gli ungulati dalle imminenti piogge.



Ph by: Guido Barabino