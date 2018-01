Val Bisagno - Si è tenuta questa mattina davanti al carcere di Marassi la protesta da parte del sindacato Sappe.



Il perché - I motivi della manifestazione sono stati spiegati da Donato Capece, segretario generale Sappe: «Siamo davanti al carcere di Marassi per denunciare l’abbandono della polizia penitenziaria. Non soltanto in questa casa circondariale ma nella specifico in tutta la Liguria il personale è costretto a combattere da solo l’arroganza da parte dei detenuti che sono in numero superiore rispetto alla capienza prevista. Noi vogliamo dire basta a questa situazione e oggi staremo in presidio per salvaguardare gli agenti penitenziari».



Presenze - Sulla stessa lunghezza d’onda del segretario generale Donato Capece, si è espresso Mauro Mondolivo Di Trani, segretario regionale del Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria: «Il problema principale da risolvere è quello del sovraffollamento. I poliziotti, essendo in minoranza e i detenuti in maggioranza, devono gestire una situazione molto difficile. I detenuti sono circa 700-800 rispetto ai 350 e così non si può andare avanti, serve attenzione al personale».