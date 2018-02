La Valbisagno ci ricasca: «Deturpato il cippo commemorativo delle Foibe»

Val Bisagno - Non è bastato il rogo nella biblioteca Saffi e le svastiche all'ingresso del Teatro dell'Ortica, un nuovo atto vandalico si è consumato nella notte del 10 febbraio in Media Valbisagno .



«Apprendiamo con grande dispiacere - scrive il Municipio IV - che nella notte del 10 febbraio, ai Giardini Cavagnaro, un atto vandalico ha deturpato il cippo commemorativo della tragedia delle Foibe. Proprio la scorsa settimana il Municipio della Media Valbisagno ha commemorato come ogni anno la Giornata del Ricordo in presenza dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e di alcune classi del comprensivo Montaldo».



«Ci spiace verificare che gli odi e il rancore si perpetuano per decenni, ben dopo che la storia ha assegnato definitivamente le responsabilità e le cause delle tragedie che hanno segnato il periodo della seconda guerra mondiale. Per noi, cittadini di questo tempo, rimane soltanto il sentimento di vicinanza al dolore di coloro che hanno perso la vita o gli affetti o la loro comunità, in quella tragica evenienza».



«Siamo consapevoli che nuovi odi e nuovi rancori stiano attualmente segnando la vita di persone e popoli, ma crediamo che occorra trovare modi attivi per contrastare discriminazioni e ingiustizie e per diffondere nelle nuove generazioni messaggi alternativi. Mentre affermiamo, quindi, la nostra volontà di agire apertamente per creare culture di pace e di inclusione, ci dissociamo apertamente da atti compiuti nell’oscurità, a danno di sentimenti umani e in disprezzo delle più elementari forme di civiltà» conclude il comunicato.