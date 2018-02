Laboratorio della droga scoperto in via Robino

Val Bisagno - Scoperto un laboratorio di sostanze stupefacenti, arrestati due pusher genovesi di 19 e 20 anni. E’ successo in via Robino, nel quartiere di Marassi. L’accusa mossa a loro carico è reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Indagini - La Polizia, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, è venuta a conoscenza di una fiorente attività di spaccio da parte dei due ragazzi che avrebbero allestito un box come un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga. I poliziotti si sono pertanto recati, dapprima presso l’abitazione del 20enne e poi presso quella del 19enne per sottoporle a perquisizioni. A casa del più piccolo hanno sequestrato, oltre a due bilancini di precisione, circa 5 grammi di marijuana. Nella casa dell’altro pusher, gli agenti hanno scoperto circa 40 gr di sostanza stupefacente di vario genere. Quest’ultimo, successivamente messo alle strette, ha poi confessato agli agenti di essere intestatario di un contratto di locazione del “famoso” box.



Sostanze stupefacenti - A quel punto gli operatori si sono recati presso il “laboratorio” e hanno trovato al suo interno circa 1 kg di droga del tipo marijuana, hashish, cocaina e crack tutto suddiviso ordinatamente per tipologia di sostanza, in modo da rendere più facile il prelievo nel caso i due giovani pusher avessero avuto richieste.



Preparazione droga - La perquisizione del locale ha consentito ai poliziotti di rinvenire anche materiale adibito al confezionamento della droga tra cui un apparecchio per creare il sottovuoto ed un bilancino elettronico di precisione