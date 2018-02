Lungobisagno d’Istria chiusa per lavori: il percorso dei bus

Val Bisagno - A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Lungobisagno d’Istria per lavori stradali, da lunedì 19 febbraio fino al termine degli interventi le linee 48, 451, 451/, 451//, 480, 482, 680 e I25 modificheranno i percorsi come di seguito indicato.



- Linea 48

Direzione Molassana: i bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti, via Lungobisagno d’Istria dove riprenderanno regolare percorso.



Direzione San Martino: percorso regolare



- Linee 480, 482, 680

Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti, via Lungobisagno d’Istria dove riprenderanno regolare percorso.



Direzione Brignole: percorso regolare



- Linee 451 e 451//

Direzione via Tortona: i bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti dove riprenderanno regolare percorso.



Direzione Staglieno: percorso regolare.



- Linee 451/ e I25

I bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti dove effettueranno capolinea provvisorio di fronte ai civici 2-4-6-8 r.