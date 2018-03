Marassi, continua la lotta allo spaccio: 5kg di droga sequestrati

Val Bisagno - Cinque chili e sei grammi di droga sequestrati e tre persone arrestate, due uomini di 28 e 39 anni e una donna di 31: è il bilancio di una operazione da parte della Polizia del Commissariato di San Fruttuoso avvenuta ieri nel quartiere di Marassi.



Droga - Gli agenti quando si sono recati in casa del 28enne che da alcuni giorni non dava più notizie di sé né con i familiari, né al lavoro, hanno avvertito un forte odore tipico della marijuana e ai piedi del letto hanno notato numerose infiorescenze della pianta. I poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente, per la maggior parte marijuana e hashish, ma anche oppiacei, cocaina e ketamina, in parte raccolto in grossi sacchi o in tavolette, in parte già suddiviso in singole dosi. Successivamente hanno portato via circa 8000 euro in contanti, un bilancino elettronico e due rotoli di pellicola trasparente usati per il confezionamento, un’agenda dove era annotata la contabilità e i tre smartphone degli arrestati.



Reato - Per i tre, finiti nei guai per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, si sono aperte le porte del carcere.