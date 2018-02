Val Polcevera - Non ha riportato ferite gravi il conducente dell’automobile che ieri sera, intorno alle 22, si è schiantata contro un palo della luce in via Borzoli, in Val Polcevera.



Ferite - Il conducente del mezzo è stato soccorso e affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto durante la notte a mettere in sicurezza il lampione grazie all’intervento di una autogru. Sono in corso le indagini da parte della polizia municipale per chiarire la dinamica dell’incidente che al momento risulta ancora poco chiara.