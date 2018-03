Val Polcevera - Traffico va in tilt in Valpolcevera a causa di un doppio incidente avvenuto a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro.



Il primo sinistro si è verificato intorno alle 16.00 in via Maritato, a Begato con un bus che ha impattato contro un autocarro. Nello scontro tra i due mezzi risultano due le persone ferite. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia locale per fare luce sull’accaduto.