Val Polcevera - Brutto incidente in Valpolcevera. Una donna di 30 anni viene investita da un macchina. Stavolta la zona interessata dall’incidente è via Meirana, nel quartiere di Pontedecimo.



Il pedone, secondo quanto emerso, stava attraversando la strada lontano dalle strisce quando il veicolo lo ha colpito. I medici del 118 hanno trasferito la 30enne in ospedale. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale per i rilievi del caso e per fare luce sull’accaduto.