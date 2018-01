Nasce una casa per accogliere i senza fissa dimora

Val Polcevera - Inaugurata dall'arcivescovo Bagnasco la nuova casa di accoglienza notturna della diocesi di Genova per accogliere senza fissa dimora e allestita nella parrocchia di S.Francesco alla Chiappetta, nel Vicariato di Bolzaneto. Ricavata in un'ala del convento dei frati, può accogliere 17 persone, oltre ai volontari. È dotata di cucina professionale, lavatrice e asciugatrice. Ha alcune aree in comune come sala da pranzo e soggiorno e camere con 2 o 3 posti letto.



Struttura - «Siamo qui per inaugurare un luogo per accogliere amici che hanno bisogno di un tetto sicuro e aria di casa», ha detto Bagnasco.