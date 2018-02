Val Polcevera - Sequestrata un’officina abusiva in corso Perrone in Valpolcevera: la polizia Municipale, durante i controlli, ha trovato rifiuti speciali non custoditi secondo le normative e ha scoperto due dipendenti stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno.



Stop ai lavori - L’area usata per le riparazioni è stata sigillata e i due lavoratori sono stati denunciati. Non è la prima volta che gli agenti della Municipale scoprono officine abusive. Tutto è nato dopo il ritrovamento per strada di parti di auto smontate. Ai titolari delle carrozzerie abusive sono state elevate sanzioni molto alte.