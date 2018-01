Omicidio di Pontedecimo: pena ridotta per l’assassino

Val Polcevera - Passa a 18 anni, rispetto ai 20, la pena per Roberto Bruzzese, l’uomo di 43 anni che il 27 giugno 2016 aveva ucciso suo zio, Francesco Larosa di 65 anni, dopo una lite per i confini tra i giardini delle loro case a Pontedecimo. Lo ha stabilito la Corte d’Assise d’Appello.



Altra condanna - La stessa Corte ha poi deciso di aumentare a due anni (invece degli otto mesi stabiliti in primo grado) la pena per il vigile urbano che non aveva fermato la rissa. La sentenza è arrivata con rito abbreviato.



Motivazioni - Secondo i magistrati «il vigile urbano è da punire per omissione di atti d’ufficio».