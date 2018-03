Rinviata la Fiera di San Giuseppe

Val Polcevera - La tradizionale Fiera di San Giuseppe, programmata per oggi domenica 18 marzo in Valpolcevera, è stata rinviata per le avverse condizioni atmosferiche.



"Al più presto, di concerto con i commercianti – dichiara l'assessore al turismo, commercio e artigianato Paola Bordilli – stabiliremo la nuova data. La Fiera di San Giuseppe rappresenta una tradizione molto sentita da tutti i genovesi. È ovvio che l'amministrazione comunale non voglia assolutamente rinunciare a questo importante appuntamento per la Valpolcevera nonché per l'intera città ed il mondo del commercio".



La sagra venne istituita nel 1878 e si svolgeva su tre giorni. A riprova delle tradizioni contadine sono ancora presenti rivenditori di animali da cortile, principalmente pulcini, polli, tacchini, conigli e suini. Sino agli anni '60 era ancora forte la vendita degli animali da stalla e da soma