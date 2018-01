«Imagine...If», al Teatro Govi

Val Polcevera - Sabato 20 novembre alle ore 21.00 il palco del Teatro Rina e Gilberto Govi (via P. Pastorino 23, Bolzaneto) ospita uno spettacolare tributo a John Lennon.



John Lennon, dopo 5 anni di inattività musicale, riappare alla ribalta nel 1980 pubblicando un nuovo disco. Il musicista è pieno di entusiasmo e di progetti, tra cui si vocifera, anche un tour mondiale che lo avrebbe impegnato per buona parte del 1981.



Purtroppo questo tour, non si è mai potuto realizzare,: John scompare l'8 dicembre 1980, assassinato da uno squilibrato. Ma se questo brutale delitto non fosse mai accaduto e se il tour fosse stato realizzato a partire dalla primavera del 1981?



Lo spettacolo, parte proprio da questo immaginario tour, nel quale ogni canzone è testo e pretesto per parlare di John con le parole di John.



Sul palco la Plastic Onion Band, gruppo specializzato nel repertorio di Lennon e dei Beatles insieme agli attori Andrea Benfante e Anna Giarrocco, creatori del progetto Il Teatrino di Bisanzio.



Canzoni, poesie, testi teatrali e letterari, perle di nonsense, surrealismo e umorismo per un commovente testamento musicale e letterario, ricordando e celebrando il mito di John.