«Le Magnolie di Chinquapin», venerdì al Teatro Govi

Val Polcevera - Venerdì 9 febbraio alle ore 21:00 il Gruppo Teatrale L’Ingranaggio, diretto magistralmente da Simonetta Guarino, torna al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova (via P.Pastorino 23 rosso) con lo spettacolo: Le Magnoli di Chinquapin.



«Forse la grande maggioranza del pubblico ricorderà il film “Fiori D’acciaio” con, tra le altre, Julia Roberts. Il film era a sua volta basato sul dramma teatrale di Robert Harling (titolo originale Steel Magnolias) che ne curò anche la sceneggiatura. Le Magnolie di Chinquapin parte proprio da qui: sei donne del piccolo paese di Chinquapin, in Louisiana, dall'età e dalle caratteristiche completamente diverse, sono solite a ritrovarsi nella casa di una di loro, adibita a salone di bellezza, condividendo pettegolezzi e gli alti e bassi della vita».



«L'armonia viene scossa dalla decisione della figlia diabetica di una delle sei amiche, di diventare madre. Ne avrà luogo un susseguirsi di eventi che vedranno le sei donne coalizzarsi tra loro, instaurando, tra lacrime e risate, una formidabile unione femminile, come forti magnolie che non si spezzano di fronte alle avversità. Insomma uno spettacolo che diverte non solo per le battute spassose ma anche perché lascia qualcosa dentro. Il titolo fa riferimento al modo di chiamare le forti donne della Louisiana, dove la robusta e resistente magnolia è un albero molto diffuso».