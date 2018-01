«Lo sbaglio di essere vivo», al Teatro Govi

Val Polcevera - Domenica 14 gennaio 2018 alle ore 16:00 il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova (via P. Pastorino 23 rosso a Bolzaneto) presenta lo spettacolo “Lo Sbaglio di essere vivo” di Aldo De Benedetti. Angelo Formato alla regia della compagni teatrale Crocogufo.



Una commedia dal vago sapore pirandelliano, dove ironia e amarezza si uniscono fino a dar vita a questo capolavoro dello scrittore e sceneggiatore cinematografico Aldo De Benedetti.

Lo sbaglio di essere vivo è la storia di Adriano Lari che, a causa di una congestione, cade in uno stato di catalessi e viene dichiarato morto. La sera prima del funerale, però, si risveglia dal suo stato di morte apparente, con grande spavento della moglie Maria. Venuto a conoscenza della possibilità di incassare una cospicua somma dalla sua assicurazione, decide, nonostante le opposizioni della moglie, di rinunciare alla vita e rimanere tra i morti. I primi tempi i due vivono nell'agiatezza, ma ben presto i soldi finiscono e devono tornare alla dura realtà della vita di tutti i giorni.

Adriano però non può vivere liberamente : per la società non esiste più e lui deve rimanere nascosto. Ormai ha modificato il suo destino, ma non possono essere gli altri a pagarne le conseguenze.

Una situazione grottesca e paradossale in cui si intrecciano avvenimenti e colpi di scena esilaranti, imprevedibili e tragicomici fino al liberatorio finale.



Prezzi Biglietti:

Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00