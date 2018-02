«The Watch plays Genesis», al Teatro Rina e Gilberto Govi

Val Polcevera - Sabato 3 febbraio alle ore 21.00 arriva al Teatro Rina e Gilberto Govi (via P. Pastorino 23, Bolzaneto) una serata dedicata ai leggendari Genesis. Sul palco i milanesi The Watch che, che vantano una solida carriera basata su musica originale, tanto da poter vantare ben sette album all'arrivo.



Sono considerati una delle tribute band dedicata al mitico gruppo di Peter Gabriel più famosa e accreditata a livello europeo. Hanno suonato e collaborato con Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis, che li supporta e li affianca in tante avventure musicali.

Proprio nell'ambito di un tour nel vecchio continente, arrivano a Genova per proporre l'album Foxtrot, pietra miliare della musica prog rock internazionale, il quarto album in studio del gruppo musicale britannico, pubblicato nel 1972.



A detta degli esperti e dalla stampa musicale, anche straniera, nessun altro gruppo è in grado di catturare le atmosfere dei primi Genesis, con tale intensità. La vocalità del frontman Simone Rossetti e l'eccellente performance strumentale dei componenti della band assicurano uno spettacolo imperdibile.



I biglietti sono disponibili anche su happyticket.it