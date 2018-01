Np Big Band sabato al Teatro Govi

Val Polcevera - Sabato 27 gennaio alle ore 21.00 il palco del Teatro Rina e Gilberto Govi (via P. Pastorino 23, Bolzaneto) ospita LA Np Big Band.

La NP Big Band torna in teatro a far ballare il pubblico sulle note swing, magistralmente interpretate dai suoi diciassette musicisti.



La NP Big Band, orchestra composta da appunto da sedici musicisti e una cantante ed è nata nel 2008 con l’obiettivo di dedicarsi alla musica Swing, nel segno delle grandi orchestre americane degli anni Trenta e Quaranta.



Il repertorio della band, conosciuta in Italia ma anche a livello europeo, attinge principalmente da quello delle orchestre di Benny Goodman, Glenn Miller e Artie Shaw con significative presenze di pezzi di altre grandi orchestre dell’epoca.



I componenti della NPBB sono: Massimo Rapetti, Orlando Coccoglioniti, Grazia Favale, Enrico Oliveri (Trombe); Denis Trapasso, Tony Carvelli, Chiara Pasquale, Ian Veronese (Tromboni); Paolo Maffi, Roberto Trabona (Sax Contralto); Paolo Piccardo (Sax Tenore), Alberto Oliveri (Clarinetto); Antonio Maffezzoni (Sax Baritono), Luca Lamari (Piano); Marco Parodi (Chitarra); Roberto Resaz (Contrabbasso); Luca Rigazio (Batteria); Erika Celesti (Vocal)



A vivacizzare ulteriormente la serata, ci saranno gli insegnanti e i ballerini delle prestigiose scuole di danza Swing Slidin’ Shoes Swing Dancers e Your Swing di Genova, a testimonianza di quanto la band sia diventata un punto di riferimento per tutti i Festival italiani e europei di danza Swing.



La prevendita dei biglietti è attiva anche su happyticket.it