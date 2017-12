Stasera il Coro Monte Bianco al Teatro Govi

Val Polcevera - Tradizionale appuntamento con il concerto di Natale del Coro Monte Bianco, diretto dal maestro Stefano Alloisio per stasera alle ore 21:00 al Tatro Rina e Gilberto Govi di Genova, in via P. Pastorino 23 rosso a Genova Bolzaneto. Un’immersione nei canti tradizionali delle regioni italiane eseguiti in stile alpino: 4 voci pari virili "a cappella" per augurarsi un felice Natale all’insegna della musica.



Gradito ospite di quest’anno il Mille Lire Gospel Choir, diretto da Andrea Porta. Il Coro Monte Bianco nacque a Genova il 15 Ottobre 1957. Il maestro fondatore, Silvano Pittaluga, aveva "rastrellato" tutte le associazioni alpinistiche della città, per mettere insieme un gruppo di appassionati in grado d'interpretare i "canti della montagna e degli alpini", sul modello del famoso Coro S.A.T.